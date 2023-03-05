الحويج: السلع الأساسية متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل، مشيرًا إلى متابعة الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي تساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.

اجتماع لبحث توفر السلع وضبط الأسعار

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهاز والمركز، لمتابعة توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وجودتها وصلاحيتها خلال شهر رمضان المبارك.

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وأفاد بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك» بأن الدبيبة أصدر خلال الاجتماع تعليماته بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد الأسعار ومتابعتها.