«وال»: المحكمة العليا تقبل الطعن في قانون استحداث محكمة دستورية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال» اليوم الأحد، إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا «قبلت الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022».

وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة اليوم بمقرها في العاصمة طرابلس، «ونظرت في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 ق، وحكمت بقبول الطعن شكلًا»، بحسب «وال».

وجاء في منطوق الحكم «حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022 بإنشاء المحكمة الدستورية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية».

تعليق إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية

وعلق مجلس النواب إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، الذي أقره في 6 ديسمبر 2022، بعدما اتفق رئيسه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عدم إصدار القانون «حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

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وقال عقيلة والمشري في بيان مشترك، صدر يوم 23 ديسمبر 2022، إنهما اتفقا على هذا الإجراء «استشعارًا للمسؤولية الوطنية، وتقديرًا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية». وأكدا أن «هذا البيان يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه».

وأثار إعلان مجلس النواب إقرار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية جدلًا في الأوساط السياسية، لكن مجلس النواب قال إن إصداره للقانون يأتي تأكيدًا على حماية الحريات والحقوق وإضفاء قضاء متخصص على الشأن الدستوري وتحقيق العدالة.