عقيلة يجدد للقائم بالأعمال الياباني التأكيد على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التأكيد على «ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقًا لإرادة الشعب الليبي»، وذلك خلال لقائه مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا ماديرا ماساكي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وبحث عقيلة مع القائم بالأعمال الياباني والوفد المرافق له، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر إقامة رئيس مجلس النواب في القبة، أبرز مستجدات الأوضاع الليبية، بكافة مناحيها.

- عقيلة: التعديل الثالث عشر يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات

- عقيلة صالح يقترح حلًا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

وأضاف الموقع الإلكتروني أن عقيلة أكد خلال اللقاء «وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» والتي كان «آخرها إجراء المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق».

مجلس النواب على استعداد لتعديل قوانين الانتخابات

كما ذكَّر عقيلة صالح خلال لقائه مع القائم بالأعمال الياباني بأن مجلس النواب على «استعداد» لتعديل القوانين الانتخابية «متى اقتضت الضرورة لذلك».

وأقر مجلس النواب في 7 فبراير الماضي التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية قبل أيام، كما وافق عليه المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته التي عقدت الخميس الماضي، في طرابلس.

لقاء عقيلة صالح مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا في القبة، الأحد 5 مارس 2023. (مجلس النوب)