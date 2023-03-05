«المفوضية» تناقش تدابير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات في بنغازي.

تدابير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

وحسب بيان صادر عن المفوضية، ناقشت الجلسة «التدابير المتخذة من المفوضية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، ودور المنظمات المعنية في التوعية الانتخابية وأهمية مشاركتها، والدروس المستفادة من العمليات الانتخابية السابقة».

تأتي الجلسة تنفيذا لخطة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة بالمفوضية للعام 2023، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).



جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، 5 مارس 2023. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، 5 مارس 2023. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)