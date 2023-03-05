  • Alwasat News
Atwasat

التومي يطلع على الخبرات الألمانية في معهد تدريب البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 11:56 صباحا
التومي يطلع على الخبرات الألمانية في معهد تدريب البلديات
من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

زار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي ، يوم الخميس، رفقة الوفد المرافق له، معهد تدريب البلديات الألماني، وكان في استقباله البروفيسور أندرياس أورليش، رئيس مجلس إدارة المعهد.

جاءت هذه الزيارة ضمن الإجراءات التمهيدية لإطلاق الخطة التدريبية لكوادر الإدارة المحلية، باعتبار أن سنة 2023 هي سنة تفعيل الإدارة المحلية وتطوير كوادرها البشرية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وعرض فريق المعهد الدور الريادي الذي يقوم به من، حيث تطوير القدرات والمهارات البشرية اللازمة في البلديات الألمانية.

وحسب البيان، تعرف الوفد الليبي على دور المعهد في جسر الهوة ما بين المعرفة النظرية والمهارات اللازمة للتطبيق العملي، وأهميتها في تأسيس كوادر بشرية قادرة على إدارة أعمالها في البلديات، وآثار ذلك على بناء مؤسسات بلدية قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة للمواطن.

الاستفادة من التجربة الألمانية
وتقول وزارة الحكم المحلي إنها تسعى «للاستفادة من التجربة الألمانية، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية في ليبيا من جهة والاستفادة في مأسسة (مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية) من جهة أخرى، وبحث تطوير علاقات الشراكة والتبادل المعرفي بين المركز والمعهد الألماني».

- التومي يناقش مع الخارجية الألمانية مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية 
- التومي يؤكد لوزير التعاون الاقتصادي الألماني جاهزية حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات
- «فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية هي الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى يرأسه وزير الحكم المحلي، ويضم بعضويته وكيل وزارة الخارجية عمر الكتي، والمديرين التنفيذيين في وزارة الحكم المحلي، ومجموعة من عمداء البلديات، ومدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية.

ونظمت هذه الزيارة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والممثلة بمديرها الإقليمي مانفرد هور، ومدير برنامج دعم البلديات في ليبيا راني داود.

من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)
من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)
من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)
من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق
«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق
جمعيات خيرية تطلق مشروع السلة الرمضانية في جالو
جمعيات خيرية تطلق مشروع السلة الرمضانية في جالو
ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية
ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية
أغلاها «المجهول».. تمور ودان تغزو الطريق العام قبل رمضان
أغلاها «المجهول».. تمور ودان تغزو الطريق العام قبل رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
شاهد: تخريج الدفعة الثالثة من قوات إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة الوطنية
شاهد: تخريج الدفعة الثالثة من قوات إنفاذ القانون التابعة ......
استرداد سيارة مسروقة منذ يناير الماضي في طرابلس
استرداد سيارة مسروقة منذ يناير الماضي في طرابلس...
التومي يطلع على الخبرات الألمانية في معهد تدريب البلديات
التومي يطلع على الخبرات الألمانية في معهد تدريب البلديات...
أغلاها «المجهول».. تمور ودان تغزو الطريق العام قبل رمضان
أغلاها «المجهول».. تمور ودان تغزو الطريق العام قبل رمضان...
ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية
ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق ......
المزيد