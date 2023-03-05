التومي يطلع على الخبرات الألمانية في معهد تدريب البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

زار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي ، يوم الخميس، رفقة الوفد المرافق له، معهد تدريب البلديات الألماني، وكان في استقباله البروفيسور أندرياس أورليش، رئيس مجلس إدارة المعهد.

جاءت هذه الزيارة ضمن الإجراءات التمهيدية لإطلاق الخطة التدريبية لكوادر الإدارة المحلية، باعتبار أن سنة 2023 هي سنة تفعيل الإدارة المحلية وتطوير كوادرها البشرية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وعرض فريق المعهد الدور الريادي الذي يقوم به من، حيث تطوير القدرات والمهارات البشرية اللازمة في البلديات الألمانية.

وحسب البيان، تعرف الوفد الليبي على دور المعهد في جسر الهوة ما بين المعرفة النظرية والمهارات اللازمة للتطبيق العملي، وأهميتها في تأسيس كوادر بشرية قادرة على إدارة أعمالها في البلديات، وآثار ذلك على بناء مؤسسات بلدية قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة للمواطن.

الاستفادة من التجربة الألمانية

وتقول وزارة الحكم المحلي إنها تسعى «للاستفادة من التجربة الألمانية، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية في ليبيا من جهة والاستفادة في مأسسة (مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية) من جهة أخرى، وبحث تطوير علاقات الشراكة والتبادل المعرفي بين المركز والمعهد الألماني».

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يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية هي الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى يرأسه وزير الحكم المحلي، ويضم بعضويته وكيل وزارة الخارجية عمر الكتي، والمديرين التنفيذيين في وزارة الحكم المحلي، ومجموعة من عمداء البلديات، ومدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية.

ونظمت هذه الزيارة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والممثلة بمديرها الإقليمي مانفرد هور، ومدير برنامج دعم البلديات في ليبيا راني داود.

من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)

من زيارة بدر الدين التومي لمعهد تدريب البلديات الألماني. (وزارة الحكم المحلي)