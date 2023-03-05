ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات، الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر الدولار عند مستوى 4.82 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.78 دينار الخميس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.13 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، في حين تراجع سعر اليوان الصيني عند 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار.