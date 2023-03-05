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«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 09:52 صباحا
«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد (5 مارس 2023). (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية تنشط اليوم الأحد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق
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