«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية تنشط اليوم الأحد على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.