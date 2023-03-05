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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 09:20 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا (اليوم الأحد 5 مارس 2023). (أرشيفية: بوابة الوسط)
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 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال يتخللها أحيانا هطول أمطار خفيفة اليوم على الجبل الأخضر.

تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية على أغلب مناطق الشمال، وتكون بين 22 و28 درجة مئوية على معظم مناطق الجنوب، بينما تصل اليوم إلى 33 درجة مئوية على مدينة الكفرة، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد على المناطق الغربية.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي بعض المناطق. الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من غد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الجفرة- سبها - غـات – غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
لرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من غد.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 5 مارس 2023)
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