ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أهمية ليبيا بالنسبة إلى إيطاليا، مشيرة إلى «الدور الحاسم والمهم للغاية» الذي يمكن أن تلعبه الإمارات في استقرار ليبيا، وكذلك خطة الحكومة الإيطالية المسماة «خطة ماتي» لأفريقيا.

وتحدثت ميلوني خلال لقائها مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، عن «الشراكة الاستراتيجية» التي تربط إيطاليا والإمارات، وقالت إن «الإمارات يمكن أن يكون لها دور حاسم في بعض الملفات التي تهم إيطاليا مثل تحقيق الاستقرار في ليبيا وحل الصعوبات المالية في تونس»، وأضافت: «هما قضيتان مرتبطتان بقصة تدفقات الهجرة»، وفق ما نقلت عنها وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

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وعن العلاقات مع الإمارات، قالت ميلوني: «تاريخياً، تتمتع إيطاليا بعلاقة قوية للغاية مع الإمارات وقد واجهت صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة»، واستدركت مؤكدة أن «المحادثات هذا الصباح سارت بشكل جيد للغاية»، وتابعت أنه في قضايا مثل انتقال وأمن الطاقة «يبدو لي أن هناك استعدادًا كبيرًا من جانب الشيخ محمد بن زايد لتقديم يد المساعدة».

اتفاق تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية

وخلال زيارة ميلوني للإمارات، وقعت شركة الطاقة الحكومية الإيطالية «إيني» اتفاق تعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بهدف الحد من الانبعاثات وتحسين أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

كما وقع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إعلان نوايا حول استراتيجية المناخ مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، وهو أيضا المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والرئيس المُعين لقمة المناخ المقبلة كوب28، والذي تعهد الشهر الماضي بوضع خارطة طريق شاملة ومبتكرة لمواجهة الاحتباس الحراري.