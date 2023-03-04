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مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي السبت 04 مارس 2023, 07:20 مساء
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي (صور)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
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سلم مواطنون بمدينة بنغازي، اليوم السبت، كمية من الأسلحة والذخائر إلى مركز شرطة رأس اعبيدة بوسط المدينة.

واعتبر المقدم محمد المقريف من مركز شرطة رأس اعبيدة في تصريح إلى «بوابة الوسط» ما حدث اليوم «بادرة إيجابية» تؤكد تفاعل أهالي بنغازي مع قرار وزارة الداخلية في الحكومة المكلّفة من مجلس النواب بجمع الأسلحة.

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وتنفّذ الأجهزة الأمنية حملة موسعة في بنغازي عبر الاستيقافات الأمنية لتفتيش السيارات وضبط الأسلحة والذخائر. ومنحت وزارة الداخلية مُهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوزها دون وجه حق. وجرى اتّخاذ هذا القرار خلال اجتماع أمني عقد في 18 فبراير الماضي برئاسة، وكيل الوزارة، فرج اقعيم، ومديري الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوب شرقية، بحضور كبار الضُباط والمُستشارين.

مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
مواطنون يسلّمون أسلحة وذخائر لمركز شرطة في بنغازي، 3 مارس 2023. (بوابة الوسط)
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