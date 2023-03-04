عبدالوكيل: لا إيواء لحالات الدرن في المصحات الخاصة إلا بشروط

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل إن افتتاح قسم للأمراض السارية داخل القطاع الخاص يحتاج إلى موافقة من الوزارة أولاً، مضيفاً أن القانون لا يسمح بإيواء حالات الدرن داخل المصحات الخاصة إلا بشروط.

وبحث عبد الوكيل، مع ممثلين عن «منظمة أطباء بلا حدود» تنسيق الجهود لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الدرن، خلال اجتماع عُقد عبر تقنيات التواصل عن بعد، اليوم السبت.

ضرورة التزام المنظمات الدولية بالقانون الليبي

ودعا وكيل الوزارة إلى ضرورة أن تحترم المنظمات الصحية الدولية القانون الصحي الليبي، وقانون المسؤولية الطبية، وأن تلتزم بالإجراءات التي تضمنتها القوانين الليبية عند التعامل مع الأشخاص ذوي الأمراض المعدية وغير المعدية.

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وأضاف أنه يمكن للمصحات الخاصة إيواء حالات الدرن بشرط تجهيزها بقسم خاص لعزل الحالات من الفئتين الثانية والثالثة وفق المواصفات التي نص عليها القانون الليبي.

وأكد عبدالوكيل أهمية تعميم القوانين الصحية الليبية على المنظمات الدولية، والتزام الموظفين العاملين بالمنظمات على احترام هذه القوانين والإقرار بالإطلاع عليها، وبالإجراءات المنظمة لها.

عبدالوكيل خلال اجتماع عن بعد مع مسؤولين من منظمة «أطباء بلا حدود»، (وزارة الصحة)

عبدالوكيل خلال اجتماع عن بعد مع مسؤولين من منظمة «أطباء بلا حدود»، (وزارة الصحة)

عبدالوكيل خلال اجتماع عن بعد مع مسؤولين من منظمة «أطباء بلا حدود»، (وزارة الصحة)

عبدالوكيل خلال اجتماع عن بعد مع مسؤولين من منظمة «أطباء بلا حدود»، (وزارة الصحة)