الدبيبة عن توافر أموال الميزانية: لا تسمعوا للتشويش

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الأموال متوافرة في ليبيا، داعيًا إلى ضرورة عدم سماع «التشويش» حول هذا الأمر، وذلك ردا على ما أثير عن عجز محتمل عن سداد رواتب الموظفين والوفاء ببنود الميزانية، مع تأخر رواتب شهري يناير وفبراير.

وأضاف الدبيبة، خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى «حرب التحرير 2011»، بمصراتة: «كنا في حرب قاتلة ودمار.. اليوم لا حروب، وحلت مشكلة الكهرباء ليكون أول شتاء دون انقطاع كهرباء، وجميع المدن أطلقنا فيها خطة عودة الحياة، وأتحدى من يأتي ويقول إن مدينته لم تشملها هذه الخطة».

وأشار إلى صيانة مطارات طرابلس ومصراتة وبنغازي، واعتزام صيانة مطار طبرق، معتبرا أن حكومته ساعدت في بدء مرحلة الاستقرار الطبيعي في ليبيا.

الدبيبة: ليبيا مرت بمرحلة إنعاش.. والمعونات الدولية عيب في حقنا

وتابع الدبيبة: «البلاد مرت بمرحلة انتعاش لمدة سنتين منذ وصولنا للسلطة، والمرتبات لم تكن تتجاوز الألف دينار، والمساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية كانت عيبا في حقنا، وجرى علاج كل ذلك بالميزانية نفسها التي كانت تتحصل عليها الحكومات السابقة».

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رئيس حكومة الوحدة الموقتة لليبيين: طالبوا بحقوقكم

واعتبر أن هناك أعداء يتربصون بالليبيين ولا يريدون انطلاقها «لكن مطلبنا واضح وهو تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، فلا مخطط عندي إلا مصلحة ليبيا».

وأضاف: «لا نطلب منكم الصبر مثلما يفعل رؤساء آخرون.. نريد منكم المطالبة بحقوقكم، فالخير كثير في ليبيا وفي كل مكان.. نافورات الغاز والنفط موجودة.. وكل ما نريده هو الخروج من قصة الماضي البغيض الذي بسببه اختلفنا لمدة 10 سنوات.. نقول كفى للقتل ونريد أن نكون في سلام مع أنفسنا ومع جيراننا».