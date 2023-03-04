بالصور.. حفتر يزور مركز الألعاب الرياضية باللواء «106»

القاهرة - بوابة الوسط

زار قائد قوات القيادة العامة المُشير خليفة حفتر مقرّ اللواء «106» مُجحفل، لتفقد مركز الألعاب الرياضية الذي جرى افتتاحه داخل اللواء.

وأشاد حفتر بالتجهيزات الحديثة داخل المركز، وبعدد الآلات الرياضية للرياضات المختلفة، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

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حفتر يؤكد دور المركز في رفع كفاءة وحدات الجيش

وأكد قائد قوات القيادة العامة «الدور الكبير للمركز في رفع كفاءات وحدات القوات المُسلحة».

حفتر يتفقد مركز الألعاب الرياضية بمقرّ اللواء «106»، السبت 4 مارس 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

مركز الألعاب الرياضية بمقرّ اللواء «106»، السبت 4 مارس 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

مركز الألعاب الرياضية بمقرّ اللواء «106»، السبت 4 مارس 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

مركز الألعاب الرياضية بمقرّ اللواء «106»، السبت 4 مارس 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)