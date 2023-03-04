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حملة أمنية في عين زارة وأبوسليم بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 01:02 مساء
حملة أمنية في عين زارة وأبوسليم بطرابلس
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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شنت مديرية أمن طرابلس حملة أمنية في عدد من مناطق العاصمة، صباح اليوم السبت، بهدف ضبط المخالفين ومعرقلي حركة السير.

وقالت المديرية في بيان إن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات مدير الأمن اللواء خليل وهيبة، وشملت كلا من: مرور عين زارة، ومرور أبوسليم ، ووحدة المهام الخاصة.

وشارك في الحملة أيضا جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في العاصمة من أجل ضبط الشارع العام والمجاهرة بالأمن.

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والأحد الماضي، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، قرارًا بتكليف اللواء خليل مصطفى وهيبة بمهام مدير أمن طرابلس، بعد أن كان رئيسا لقسم المراجعات الداخلية في المديرية.

سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
سيارات تابعة للشرطة خلال الحملة الأمنية بطرابلس، 4 مارس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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