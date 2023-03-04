تحذير للمواطنين.. تدريب رماية جنوب ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت إدارة الشرطة والسجون العسكرية ترهونة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلى تنظيم مشروع رماية تجريبية لفصائل الجيش الليبي بمنطقة وشتاتة جنوب ترهونة، اليوم السبت.

ونقلت بلدية ترهونة عن الإدارة القول، إن التدريب سيبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا (بتوقيت طرابلس)، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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