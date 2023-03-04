ماكرون يدعم المساعي الكونغولية الأفريقية لحل أزمة ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدور نظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو في المساعي الأفريقية لحل الأزمة في ليبيا.

وكان ماكرون في العاصمة برازافيل يتحدث في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة مع نظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو الذي يشغل أيضا رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، مشيرا إلى مناقشة الجانبين الأزمات في أفريقيا، على رأسها ما يحدث في ليبيا والكونغو الديمقراطية.

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مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا

وفي كلمته في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقد خلال يومي 18 و19 فبراير الماضي بأديس أبابا في أثيوبيا، كشف دينيس ساسو نغيسو، عن الترتيب لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا المقرر عقده خلال الأشهر المقبلة.

وإلى جانب بحثه عن حشد الدعم الدولي لإنجاح عقد مؤتمر المصالحة تدخل رئيس الكونغو لإطلاق سراح مسؤول أمني سابق خلال حقبة القذافي، وهو عبدالله المنصور، بالتعاون مع رئيس النيجر محمد بازوم، حيث يسعيان حاليا إلى إطلاق سراح شخصيات ليبية أخرى محتجزة لتهيئة أجواء عقد مؤتمر المصالحة الوطنية.

في المقابل، فقد شرع الرئيس الفرنسي، الأربعاء الماضي، في زيارة إلى أفريقيا تعد الثامنة عشر له في القارة منذ بدء ولايته الأولى في 2017، وبدأها من الغابون ثم أنغولا والكونغو، وأخيرا جمهورية الكونغو الديمقراطية.



ماذا تعني جولة ماكرون في القارة السمراء؟

وتختبر جولة ماكرون الشراكة الجديدة لفرنسا في القارة السمراء، على خلفية تزايد مظاهر العداء في الشارع للوجود العسكري الفرنسي في عدة بلدان، وبسبب النفوذ الروسي المتزايد. واستبق متظاهرون يوم الأربعاء الماضي زيارته بهتافات أمام السفارة الفرنسية في العاصمة كينشاسا «ماكرون قاتل، بوتين أنقذنا»، مع حمل بضع عشرات من الشبان الكونغوليين الأعلام الكونغولية والروسية احتجاجا على زيارة الرئيس الفرنسي.

ورد إيمانويل ماكرون، يوم الخميس في العاصمة الغابونية في ليبرفيل، بأن عصر «أفريقيا الفرنسية» قد انتهى، وإن فرنسا أصبحت الآن «محاورا محايدا» في القارة السمراء. وأضاف ماكرون- في اجتماعه مع الجالية الفرنسية في ليبرفيل، حيث شارك في قمة حول حماية الغابات الاستوائية: «لقد انتهى عهد أفريقيا الفرنسية، عندما أقرأ وأسمع، أرى أن فرنسا لا تزال تُنسب إليها نيات ليست لديها أو لم تعد لديها».

كما أعلن أن إعادة تنظيم القوة العسكرية الفرنسية في أفريقيا هى إعادة تعريف احتياجات الدول الشريكة وتقديم «مزيد من التعاون والتدريب».