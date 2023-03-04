ضبط تاجر مخدرات يواجه أحكاما غيابية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط شخص صادرة بحقه أحكام غيابية تصل لمدة ثماني سنوات على ذمة وقائع الاتجار وتعاطي المخدرات، ومطلوب لدى جهاز مكافحة المخدرات.

تعود تفاصيل المتهم إلى ورود معلومات عن شخص مصري الجنسية مطلوب لدى النيابة العامة وصادرة في حقه أحكام غيابية بالسجن لمدة ثماني سنوات على ذمة وقائع الاتجار وتعاطي المخدرات، وفق بيان المديرية.

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