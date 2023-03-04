ضبط تاجر مخدرات يواجه أحكاما غيابية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط شخص صادرة بحقه أحكام غيابية تصل لمدة ثماني سنوات على ذمة وقائع الاتجار وتعاطي المخدرات، ومطلوب لدى جهاز مكافحة المخدرات.
تعود تفاصيل المتهم إلى ورود معلومات عن شخص مصري الجنسية مطلوب لدى النيابة العامة وصادرة في حقه أحكام غيابية بالسجن لمدة ثماني سنوات على ذمة وقائع الاتجار وتعاطي المخدرات، وفق بيان المديرية.
- مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية يكشف تفاصيل القبض على «نصاب» في طرابلس
- مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم بسرقة منزل والتعدي على محكمة يروج المخدرات
- صبراتة: القبض على شاب أبلغ عنه ولي أمره بتهمة إساءة معاملة الأسرة
ضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش
وحسب المديرية، انتقل أعضاء التحريات إلى مكان وجود الشخص المطلوب بمنطقة القرية، ليجري ضبطه وبحوزته مادة الحشيش المخدرة وأداة تعاطي. وبينت التحقيقات أن المتهم يُدعى (م.و.أ) من مواليد 1987 مصري الجنسية، واعترف بما نُسب إليه ليحال إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تعليقات