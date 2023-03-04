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نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 10:42 صباحا
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة ظهر غد على ساحل شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم.
• الرياح شمالية غربية، وتكون نهار اليوم جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها بين 5 إلى 20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية وتكون غدا جنوبية غربية إلى غربية على ساحل شحات سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل ظهر الغد إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
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