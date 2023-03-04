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حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 10:20 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم السبت (4 مارس 2023). (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أجواء معتدلة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا، بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة اليوم على جنوب شرق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء.
الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.
الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

حالة الطقس في ليبيا (السبت 4 مارس 2023)
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