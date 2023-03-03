العثور على قذائف «آر بي جي» وذخائر مضادة للطائرات في مكب قمامة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

عثر أفراد مركز شرطة سيدي خليفة بمدينة بنغازي على دانات آر بي جي وذخائر مدفعية مضادة للطائرات في مكب للقمامة بمنطقة الضبعي.

وضبط أعضاء لاتحريات خلال تجوالهم تلك الذخائر وهي «66 طلقة مضادة للطائرات عيار 14.5، و13 طلقة مضادة للطائرات عيار 23، وأربع دانات آر بي جي»، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى تحريز المضبوطات وتسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المتفجرات.