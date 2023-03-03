تركيب ميزان قياس حمولة الشاحنات في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلن المجلس البلدي أجدابيا انتهاء أعمال تركيب ميزان قياس حمولة الشاحنات عند بوابة طريق طبرق بالمدينة.

وقالت البلدية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه جرى تجهيز الغرفة المخصصة للميزان وتركيب الأجهزة التشغيلية التي ستستخدم في إنزال الحمولة الزائدة ومخالفتها.

وأضافت أن ذلك جاء من أجل الحفاظ على الطريق العام من التلف وضمان انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية بالبلدية.

يشار إلى أن الأوزان الزائدة للشاحنات تتسبب في تضرر الطرق الرئيسية والداخلية، بينما تتواصل جهود قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن أجدابيا لضبط الأوزان الزائدة للشاحنات وفقا لقانون المرور.