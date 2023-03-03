إنشاء خزان مياه كبير بمحلة الزعفران غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بدأ مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خزان كبير للمياه بمحلة الزعفران لتغذية مناطق غرب المدينة التي تعاني من نقص في مياه الشرب منذ سنوات.

وأجرى مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد لودي رفقة عدد من المهندسين، اليوم الجمعة، زيارة إلى موقع المشروع بحي السبعة في محلة الزعفران غرب المدينة، لمتابعة أعمال تنفيذ خزان المياه الكبير الذي يجري بناؤه في الحي.

السعة الإجمالية لخزان المياه

وقال مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت المهندس أحمد لودي لـ«بوابة الوسط» إن سعة خزان المياه الذي يجري بناؤه تقدر بحوالي خمسة آلاف مترمكعب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يقام لأول مرة في المنطقة من أجل توصيل المياه للمواطنين القاطنين بحي السبعة والحي الصناعي المجاورتين لمصنع الأعلاف في سرت.

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وأضاف لودي أن الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، المنفذة للمشروع، استكملت حفر مسار الخط الناقل للمياه من نقطة الربط بمنطقة الغربيات وصولاً إلى موقع الخزان بمسافة تتجاوز ثمانية كيلو مترات، وتعمل الشركة حاليا على توصيل المواسير والقيام باختبارات الضغط للخطوط الناقلة للمياه.

وأوضح مدير مكتب الجهاز بسرت أحمد لودي أن مشروع إنشاء خزان المياه بمحلة الزعفران يعد أحد أهم المشاريع الاستراتجية التي ينفذها مكتب جهاز تنفيذ المشروعات ببلدية سرت لحل أزمة نقص المياه بالأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة والتي تعاني منذُ أكثر من 15 سنة من شح مياه الشرب وعدم وجود مصدر لتغذية المنطقة.