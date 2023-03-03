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وصول قطع غيار لـ4 محطات في بنغازي وطرابلس ومصراتة والخمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 07:39 مساء
وصول قطع غيار لـ4 محطات في بنغازي وطرابلس ومصراتة والخمس
معدات موردة لأجل محطات كهرباء في عدة مدن، 3 مارس 2023، (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطات شمال بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة والخمس.

وأشارت الشركة إلى توريد المعدات من شركتي «GE» الأميركية و«سيمنز» الألمانية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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يأتي ذلك ضمن جهود تجديد وضعية محطات الإنتاج وإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد لتعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية الكاملة دعمًا للشبكة الكهربائية واستقرارها، وفق البيان.

معدات موردة لأجل محطات كهرباء في عدة مدن، 3 مارس 2023.
معدات موردة لأجل محطات كهرباء في عدة مدن، 3 مارس 2023.
معدات موردة لأجل محطات كهرباء في عدة مدن، 3 مارس 2023.
معدات موردة لأجل محطات كهرباء في عدة مدن، 3 مارس 2023.
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