«أمن بنغازي» يضبط كميات من الخمور محلية الصنع في بوهديمة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي 200 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالخمور المحلية وكمية من مادة الكحول الطبي داخل شقة في منطقة بوهديمة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات بشأن وجود كميات من الخمور في شقة لأحد مروجي الخمور المطلوبين للعدالة، والهارب منذ فترة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وداهم أعضاء التحريات الشقة بعد أخذ إذن النيابة العامة، حيث عثروا على الخمور، والكحول المستخدم في صناعتها.