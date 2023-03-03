مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر دبلوماسي غربي لـ«بوابة الوسط» ضبط مبلغ مالي كبير مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف، عماد الطرابلسي، لم يصرح به لدى وصوله مطار باريس اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن المبلغ المالي صودر مبدئيا لمخالفة المعني الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وأن الطرابلسي سيستدعى أمام قاضي التحقيق الفرنسي خلال يومين في انتظار تأكيد عنوان إقامته في باريس.

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وأوضح المصدر الدبلوماسي أن السبب في مصادرة المبلغ المالي هو عدم إقرار الطرابلسي لسلطات المطار بوجود ما يستوجب التصريح به جمركيا عندما سئل عن ذلك.

ولم تعلق حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حتى الآن على واقعة ضبط أموال مع وزير داخليتها عماد الطرابلسي.