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لافروف: مجموعة العشرين تجاهلت منذ تأسيسها الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 03:56 مساء
لافروف: مجموعة العشرين تجاهلت منذ تأسيسها الوضع في ليبيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (سبوتنيك)
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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتقائية دول مجموعة العشرين في معالجة القضايا الدولية حيث لم تذكر منذ تأسيسها الوضع في ليبيا ودول أخرى على عكس حديثها الآن عن أوكرانيا.

وكان لافروف يتحدث خلال «منتدى ريسينا للحوار» في نيودلهي، اليوم الجمعة، مبينا أن مجموعة العشرين تجاهلت الأوضاع في العراق وليبيا ويوغوسلافيا وأفغانستان، لكن الآن بعد أن بدأت روسيا في الدفاع عن نفسها، فإنها اختارت الحديث فقط عن أوكرانيا، ووصف ذلك بـ«المخجل» كما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية.

لافروف: مجموعة العشرين تتحدث عن الموضوعات المالية والاقتصادية
وحسب كبير الدبلوماسيين الروس فقد أبلغه ممثلون عن إندونيسيا والهند بعدما سألهم عما إذا كانت مجموعة العشرين قد تطرقت في التصريحات النهائية للأوضاع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا، مضيفا: «لم يذكر أحد حتى ما كان يحدث، كانت مجموعة العشرين تتحدث عن الموضوعات المالية والاقتصادية، والتي جرى إنشاؤها من أجلها».

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وقال لافروف في تصريح صحفي أمس الخميس، إن دول العشرين لم تتفق حول البيان النهائي المشترك، بسبب الخلافات حول الوضع في أوكرانيا. وقال إنه «لسوء الحظ، لم يكن من الممكن الاتفاق على إعلان باسم جميع وزراء مجموعة العشرين، زملاؤنا الغربيون، تماما كما حدث قبل عام في ظل الرئاسة الإندونيسية، أصروا في المقام الأول بغير حق وبخطابات مختلفة، على وضع الأزمة الأوكرانية في صدارة الاهتمامات والتي يريدون تسميتها بـ«العدوان الروسي».

ما هي مجموعة العشرين؟
وتأسست مجموعة العشرين في العام 1999 وتتألف من معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الدول الصناعية، حيث تمثل الدول الأعضاء في المجموعة أكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، وثلاثة أرباع التجارة العالمية.

ومن بين أعضاء مجموعة العشرين 19 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وتركيا، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

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