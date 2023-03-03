اجتماع في تونس بين إدارات «المركزي» بطرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

احتضنت تونس، اليوم الجمعة، لقاء جمع بين إدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، إن الاجتماع يأتي «تعزيزا للتعاون والاستمرار في عملية التوحيد» بين المصرف في طرابلس وبنغازي، لافتا إلى أن اللقاء عقد في «أجواء إيجابية»، وجرى خلاله «تبادل وجهات النظر ومناقشة عديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق المشاركون على عقد مزيد اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرات المصرف المركزي. وعلى هامش اللقاء، شارك المشاركون في ورشة عمل تنظمها الوكالة الأميركية للتنمية.

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الحبري: الكبير علق مسار توحيد «المركزي» من طرف واحد دون مبرر

وفي أكتوبر، اتهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، محافظ المصرف الصديق الكبير بـ«تعليق» مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر»، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس إدارة المصرف.

وقال الحبري خلال مؤتمر صحفي آنذاك، إن المصرف المركزي بات «شبه ميت ولا يؤدي مهامه على الشكل الأكمل»، مرجعا ذلك إلى إصرار محافظ المصرف الصديق الكبير على «القيادة بمفرده»، وأضاف موضحا «قيادة الرجل الواحد ديكتاتورية غير مجدية ولن تؤدي بنا إلى شيء. لا بد من تفعيل مجلس إدارة المصرف».

وذكر أن السير في توحيد مجلس إدارة المصرف كان «خطوة ممتازة» ووضع لتحقيقها خمسة محاور رئيسية وكذلك خطوات سريعة كفيلة باسترجاع الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن المحاور كانت عملية وتؤدي إلى تشغيل المصرف المركزي بطريقة لا مركزية.

بدوره، أرجع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، خلال مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» في ديسمبر الماضي، السبب في عدم توحيد المصرف المركزي إلى «الانقسام السياسي» الذي تشهده ليبيا، مرجحا أن تستأنف عملية التوحيد «بمجرد عودة الاستقرار السياسي، حتى لو كان نسبيا» وفق قوله.

اجتماع في تونس بين إدارات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، 3 مارس 2023. (المصرف المركزي)

اجتماع في تونس بين إدارات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، 3 مارس 2023. (المصرف المركزي)