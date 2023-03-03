«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من الخليج إلى شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية غدا السبت على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، اليوم الجمعة، بينما تكون قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على ساحل طرابلس وزوارة، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية، بينما تكون جنوبية شرقية تتحول ظهر اليوم إلى شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء اليوم على معظم الساحل.
- الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، تتحول صباح الغد إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل صباح الغد إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 18 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة صباحا على معظم الساحل.
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