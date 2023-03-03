«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية غدا السبت على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، اليوم الجمعة، بينما تكون قليلة السحب إلى صافية.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على ساحل طرابلس وزوارة، وتتحول غدا إلى جنوبية غربية، بينما تكون جنوبية شرقية تتحول ظهر اليوم إلى شمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة.