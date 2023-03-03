  • Alwasat News
Atwasat

المبروك وعون يبحثان مع أمين «أوبك» آليات دعم قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 11:05 صباحا
المبروك وعون يبحثان مع أمين «أوبك» آليات دعم قطاع النفط
لقاء عون والمبروك في طرابلس مع أمين أوبك، 2 مارس 2023. (وزارة المالية)
alwasat radio

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الخميس، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي وينسجم مع التطور المتسارع عالميا في مجالات الاستثمار في القطاع.

وتطرق اللقاء الذي حضره وزير النفط والغاز محمد عون بمقر وزارة المالية في طرابلس، إلى الاستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة التطور بقطاع النفط والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

- الغيص لـ«المنفي»: ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين في «أوبك»
- الأمين العام لمنظمة «أوبك» يصل طرابلس

وبدأ الغيص زيارة إلى طرابلس منذ الثلاثاء الماضي، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. وثمَّن الغيص خلال اجتماعه مع المنفي «دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة أوبك وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع»، معتبرا أن «ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى

ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى
انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال

انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال
تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري

تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو

العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة

مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)

مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات

الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الشؤون الاجتماعية» تسلم صكوك بدل الإيجار للنازحين
«الشؤون الاجتماعية» تسلم صكوك بدل الإيجار للنازحين
«الصحة»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية في مارس
«الصحة»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية في ...
ضبط 8 سيارات مسروقة وتحرير 343 مخالفة مرورية في زليتن
ضبط 8 سيارات مسروقة وتحرير 343 مخالفة مرورية في زليتن
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الجبل الغربي
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الجبل الغربي
المنفي يبحث مع رئيس أذربيجان جهود إجراء الانتخابات
المنفي يبحث مع رئيس أذربيجان جهود إجراء الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
المبروك وعون يبحثان مع أمين «أوبك» آليات دعم قطاع النفط
المبروك وعون يبحثان مع أمين «أوبك» آليات دعم قطاع النفط...
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 3 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 3 مارس 2023)...
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق...
المنفي يبحث مع رئيس أذربيجان جهود إجراء الانتخابات
المنفي يبحث مع رئيس أذربيجان جهود إجراء الانتخابات...
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الجبل الغربي
«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الجبل ......
المزيد