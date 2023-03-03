المبروك وعون يبحثان مع أمين «أوبك» آليات دعم قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الخميس، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، آليات دعم قطاع النفط والغاز بما يحقق طموحات الشعب الليبي وينسجم مع التطور المتسارع عالميا في مجالات الاستثمار في القطاع.

وتطرق اللقاء الذي حضره وزير النفط والغاز محمد عون بمقر وزارة المالية في طرابلس، إلى الاستراتيجيات التي تنتهجها وزارة المالية، والخطط التي تعتمدها من أجل الرفع من وتيرة عجلة التطور بقطاع النفط والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

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وبدأ الغيص زيارة إلى طرابلس منذ الثلاثاء الماضي، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. وثمَّن الغيص خلال اجتماعه مع المنفي «دور ليبيا وحرصها من أجل وحدة أوبك وتعزيز جهودها بما يخدم المصالح المشتركة للجميع»، معتبرا أن «ليبيا أحد أهم الشركاء الأساسيين داخل المنظمة».