حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 3 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذبا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، اليوم الجمعة، مع نشاط لرياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق غرب البلاد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مساء الغد.

- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة على أغلب المناطق، وتصل على سرت إلى 28 درجة اليوم.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وتكون مثيرة للأتربة والغبار، وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة، ولا تتجاوز 19 درجة على غدامس.