في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

تحت عنوان «في إحاطة مختلفة أمام مجلس الأمن الدولي.. هل تفرض مناورة باتيلي حلا من خارج الصندوق؟» تصدّر تقرير موسّع الصفحة الأولى من العدد رقم 380 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم، الخميس.

التقرير تناول المبادرة الأممية التي أعلنها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي 27 فبراير الماضي، والتي تضمنت حسب متابعين «خطوة جريئة انتزعت الشرعية من الأجسام السياسية المنقسمة كافة».

وتحت عنوان «تخفيضات لأسعار تذاكر السينما في السعودية» نقرأ تقريرًا في الصفحة الثانية التي تضم عددًا من أخبار وسائل التواصل المختلفة.

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ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما كان عنوانه «بعد إحاطة المبعوث الأممي.. المؤسسات فاقدة الشرعية تتحسس مواقعها».

مطالب بإصلاح قطاع الصحة ومواجهة فساده

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع من داخل المنتدى الثالث لشركاء التنمية وعنوانه «مطالب بإصلاح قطاع الصحة وإعادة الهيكلة».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعا بعنوان «بعدما شهد تراجعا قبل 2019.. كيف انتعش تهريب (الأسلحة الحديثة) من ليبيا إلى دول الساحل؟»

اللافي: مؤتمر المصالحة سيجمع حفتر والنظام السابق

ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعا رئيسيا بعنوان «هل تنجح مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات في 2023؟».

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ونقرأ أيضا تفاصيل حوار أجرته قناة الجزيرة القطرية مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي. الحوار تضمن عناوين، منها عنوان «اللافي: مؤتمر المصالحة سيجمع حفتر والنظام السابق وممثلي القوى الفاعلة».

دبلوماسية الزلزال تنعش علاقات مصر مع تركيا وسورية

وإلى الشئون العربية والدولية ونطالع موضوعا رئيسيا يتابع مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وجاء بعنوان «الجيش الروسي يحاصر باخموت ويحطم مسيرة قرب موسكو».

وفي الصفحة السابعة نطالع موضوعات منها موضوع عنوانه «هل تعيد دبلوماسية الزلزال الدفء لعلاقات مصر مع تركيا وسورية؟»

أزمة تأخر مرتبات الليبيين

ومن العربي والدولي إلى الاقتصاد، ونطالع في صدر الصفحة الثامنة موضوعا بعنوان «باتيلي على خطى نورلاند.. اهتمام أممي بوضع آلية موقتة للإنفاق وإدارة عائدات النفط». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عنوانه «تأخر مرتبات الليبيين يثير شكوك العجز عن السداد».

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ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشر موضوعا بطله أمين عام المكتبة الطرابلسية وجاء بعنوان «مختار دريرة يروي سيرة المكتبة الطرابلسية وملامح التحولات».

وفي صفحة الفن نقرأ موضوعات عدة يتصدرها موضوع عنوانه «انطلاق الدورة 28 لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط بالمغرب الجمعة».

الأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان

وإلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها تقرير بعنوان «الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لكأس الملك سلمان».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشر موضوع بعنوان «بسبب تواضع النتائج وسوء الأداء.. تصاعد أزمة المدربين يربك الكرة الليبية».