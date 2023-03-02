تقرير: النزاعات الداخلية في ليبيا تهدد اتفاق الغاز مع إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

قال تقرير لمركز أبحاث أوروبي إن إيطاليا تستغل روابطها الأفريقية العميقة والتاريخية لاستبدال مصادر الطاقة الروسية، لكن النزاعات الداخلية في ليبيا يمكن أن تهدد اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي بقيمة ثمانية مليارات دولار، التي وقّعتها المؤسسة الوطنية للنفط في يناير الماضي، لتطوير حقول غاز تقترب احتياطاتها من ست تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة تناهز الـ25 عاما.

وذكر التقرير أن الحرب الروسية في أوكرانيا سرّعت تحوُّل إيطاليا إلى منتجي الطاقة الأفارقة، وهي الاستراتيجية التي يمكن أن تؤتي ثمارها في الجزائر التي توفر الآن 34% من الغاز الإيطالي، لكن المتنافسون السياسيون في ليبيا سيخلقون تحديات أمام صفقة التنقيب عن الغاز.

والتقرير صادر عن مركز «GIS Reports» الذي يقدم تحليلات وتوقعات بشأن الشؤون العالمية، كتبها خبراء عالميون بارزون في السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن والطاقة.

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وفي نهاية عام 2022، بعد فترة وجيزة من فوز حزبها في الانتخابات البرلمانية، تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن «خطة ماتي» الجديدة لأفريقيا، وهي استراتيجية طويلة الأجل من التعاون الوثيق والاحترام بين أوروبا وأفريقيا. وكان إنريكو ماتي مؤسسًا ورئيسًا لشركة إيني الإيطالية للطاقة متعددة الجنسيات، من عام 1953 حتى وفاته في حادث تحطم طائرة عام 1962، وكان رائدًا في إدارة النفط الذي وضع الأساس لسياسة «إيني» المتمثلة في الإتاوات السخية وتقاسم الإيرادات للدول الأفريقية المضيفة.

في رؤية ماتي، لم يكن النفط فقط مصدرًا للطاقة، ولكن أيضًا له جوانب سياسية، ولا تزال سيرته تُذكر بإعجاب في القارة الأفريقية، فقد جرى تخصيص حديقة له في الجزائر العاصمة، في عام 2021، لإحياء ذكرى المبادئ التي كافح من أجلها خلال الفترة الفاشية باعتباره حزبيًا مسيحيًا.

ميلوني إلى ليبيا لتدارك الخطر المحتمل

يضيف التقرير أن حرب روسيا ضد أوكرانيا أدت إلى تسريع تحول إيطاليا إلى الموردين الأفارقة، حيث أيقظ خطر عدم وجود الغاز الطبيعي الروسي، السياسيين الإيطاليين على الحقائق الصعبة المتعلقة بالاعتماد على واردات الطاقة، وجلب بحث روما عن شركاء لتقليل عجز الطاقة قادتها إلى الجزائر وليبيا، من بين دول أخرى.

ويُذكّر التقرير بأن الرحلة الأولى لميلوني إلى أفريقيا كرئيسة للوزراء، جاءت رفقة الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي، وكانت إلى الجزائر، حيث التقت الرئيس عبد المجيد تبون، وبعد أيام قليلة، سافرت إلى ليبيا. كما شارك وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في هذه الحملة هذا العام بزيارات إلى مصر وتونس وليبيا، وتوجهت ميلوني وتاياني إلى طرابلس، للقاء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتنازع السلطة مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا.

وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت شركة غازبروم الروسية تزود 47% من تدفق خط أنابيب الغاز في إيطاليا، لكن هذا المعدل انخفض إلى حوالي 16%، لذلك ستُوفِّر شركة سوناتراك الجزائرية حوالي 34% من احتياجات إيطاليا من الغاز عبر خط أنابيب ترانسميد (المعروف أيضًا باسم خط أنابيب إنريكو ماتي) الذي يعبر تونس ويصل إلى صقلية في مازارا ديل فالو، حيث كانت نسبة الواردات الجزائرية منخفضة إلى 11% في السنوات الأخيرة.

الأمر مختلف بالنسبة لليبيا، التي تمر إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم من مليته إلى جيلا، الذي جرى بناؤه قبل 20 عامًا، وتملكه إيني والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بنسبة 50/50. وانخفضت هذه التدفقات من 3.2 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 2.6 مليار متر مكعب في عام 2022. وفي 28 يناير 2023، التقت رئيسة الوزراء ميلوني وديسكالزي مع نظيرها الليبي عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة.

اتفاقية 8 مليارات دولار

يستمر التقرير في سرد ملابسات الاجتماعات التي وصفها بـ«المثمرة»، خلال زيارة ميلوني إلى ليبيا، حيث وقعت إيني والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير الغاز الطبيعي البحري. وقال فرحات بن قدارة إن الاتفاقية التي تبلغ مدتها 40 عامًا مع ليبيا ستعزز الإنتاج، بدءًا من عام 2026، بما يصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وبموجب الاتفاقية، تسترد «إيني» استثماراتها من خلال الاحتفاظ بنسبة 38% من الكميات المستخرجة لمدة 15 عامًا، وبعد ذلك ستنخفض حصة إيني إلى 30% خلال الـ25 عامًا المتبقية، ويمكن أن يتدفق حوالي ثلث الغاز الذي تحتفظ به إيني إلى خط أنابيب غرين ستريم تحت سطح البحر، وستشمل الاتفاقية بناء مصنع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.

ويشير التقرير إلى أن المشروع يعمق انخراط «إيني» في ليبيا، حيث تزود إيطاليا بالفعل حاليًا 80% من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي المحلي (9.3 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022).

تعقيدات أمام الفرضية الوردية لطموحات إيطاليا بشأن الطاقة

ويعتقد التقرير أن هناك تعقيدات للفرضية الوردية لطموحات إيطاليا في أن تصبح مركزًا للطاقة الأفريقية، مشيرًا إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون، ممثل ليبيا لدى منظمة أوبك من أبريل 2015 إلى يونيو 2019، لم يكن موجودًا، حيث قال عون إن الصفقة باطلة لعدم وجود موافقة مسبقة من وزارته، رغم تصديه لتجديد مذكرة تفاهم في أكتوبر 2022 مع تركيا للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط التي تطالب بها اليونان ومصر.

ولفت التقرير إلى أن لكل من اللاعبين الأساسيين أنصار وراء الكواليس الذين يتقاتلون منذ عام 2011، حيث أدى الصراع الأهلي المستمر إلى إضعاف مراكز القوة وجعل البلاد «مفككة» للغاية وعرضة للقوى الخارجية، وقد يؤدي وجود روسيا على الأراضي الليبية من خلال مرتزقة «فاغنر» التابعين لها إلى جعل عمليات النفط البرية أكثر صعوبة، بالنظر إلى معارضة اتفاقية شركة إيني- المؤسسة الوطنية للنفط.

ورجح التقرير أن تنظر تركيا إلى هذه الاتفاقية بشكل إيجابي، فالحكومة الإيطالية، بتوقيعها للاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، تظهر دعمها لرئيسها عبدالحميد الدبيبة، باعتبار أن الجدل الذي ثار حول تجديد مذكرة التفاهم لعام 2019 بين أنقرة وطرابلس استند على حقيقة أن ولاية الدبيبة قد انتهت في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى أن حكومة الوحدة التي كانت ملزمة من منتدى الحوار السياسي الليبي بعدم التوقيع على أي اتفاقيات جديدة، وبالتالي فإن الخطوة الإيطالية، تبقى داعمة لحكومة الدبيبة على المستوى الدولي.

السيناريوهات المتوقعة

ويتوقع التقرير أن يساهم عدم الاستقرار في ليبيا والعدد الهائل من الأسلحة، واستخدام البنية التحتية الحيوية - النفط والكهرباء والمياه - كورقات مساومة، مهددة بإغلاق أو تعطيل الإمدادات، وهو ما لن يكون مفاجئًا في صفقة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط.

السيناريو الأكثر احتمالاً، بحسب التقرير، هو وجود مشاكل في المستقبل، على الرغم من نغمات انتصار رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني، فإن التحديات التي تواجه إيني واضحة ومتشعبة، بالنظر إلى أن ليبيا بلد منقسمة، مع حكومات متنافسة في صراع قوي- إحداها لم تعترف بالاتفاق (حكومة باشاغا).