تسليم معدات وأجهزة إلكترونية وأثاث مكتبي إلى مخاتير المحلات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سلم عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، اليوم الخميس، معدات وأجهزة إلكترونية وأثاث مكتبي إلى مخاتير المحلات في البلدية المعتمدين من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والبالغ عددهم 16 مختار محلة.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن المعدات والأجهزة الإلكترونية والأثاث المكتبي مقدمة من منظمة المبادرة الليبية الانتقالية التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع بلدية سرت.

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وذكر الأميل أن هذا الدعم احتوى على مكاتب إدارية وأجهزة حاسوب وتكييف وكاميرات وآلات تصوير وأجهزة إنترنت وطابعات وماسح ضوئي «اسكنر» وأدوات قرطاسية وأوراق إدارية، أشرف على تسليمها عميد البلدية مختار المعداني إلى مخاتير المحلات بحضور مكتب شؤون المحلات بالبلدية عبدالله بلحاج ومنسق مخازن البلدية عماد الزياني.

عميد بلدية سرت خلال التوقيع على استلام وتسليم المعدات والأجهزة المخصصة لمختاري المحلات. (الإنترنت)

عميد بلدية سرت خلال التوقيع على استلام وتسليم المعدات والأجهزة المخصصة لمختاري المحلات. (الإنترنت)

عميد بلدية سرت خلال التوقيع على استلام وتسليم المعدات والأجهزة المخصصة لمختاري المحلات. (الإنترنت)