تسليم زورق جديد لأمن السواحل بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الخميس، إقامة مراسم تسليم وتسلم لـ«الزورق 109» لدعم فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس.

جرت المراسم بين رئيس مكتب العمليات البحرية العميد بحار خالد بحيح، ورئيس فرع طرابلس العقيد أسامة أبوالقاسم الدروقي أمس الأربعاء.

دعم لتأمين السواحل ومكافحة التهريب

أوضحت الوزارة في بيان أن الزورق يأتي في سياق دعم عدد من فروع الإدارة ببعض الإمكانيات التشغيلية لتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين السواحل، وتكثيف الدوريات البحرية لمكافحة التهريب والحد من الهجرة غير الشرعية والبحث والإنقاذ البحري.

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زورقان من إيطاليا إلى ليبيا في فبراير

وفي منتصف فبراير الماضي، سلمت إيطاليا زورقين بحريين إلى الإدارة العامة لأمن السواحل بحوض ميناء طرابلس.

الزورقان بطول تسعة أمتار، ومجهزان بكابينات ومحركين من طراز مركوري بقوة 350 حصانا، وهما جزء من برنامج تسليم ليبيا ستة زوارق ممولة في إطار البرنامج الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا» الذي تديره وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي أواخر يناير، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم خمس زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تاياني: «نعزز التعاون مع ليبيا، ونسعى لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية»؛ وذلك على هامش زيارة وفد إيطالي برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني إلى العاصمة طرابلس.

الزورق 109 الذي جرى تسليمه للإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس (وزارة الداخلية)