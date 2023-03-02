مجلس النواب يدين «خطف» النائب حسن الفرجاني سالم ويطالب بإطلاقه

القاهرة - بوابة الوسط

دان مجلس النواب، اليوم الخميس، حادث «خطف» عضو المجلس عن دائرة ترهونة، حسن الفرجاني سالم، على «يد مجهولين»، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المجلس في بيان حمل رقم «2» لسنة 2023، إنه خاطب النائب العام بشكل رسمي بشأن الواقعة، مطالبا بالإفراج عن النائب الذي يكفل له القانون الحصانة النيابية وفقا لنص المادة «89» من القانون رقم «4» لسنة 2014.

وحمل المجلس الجهة الخاطفة «المسؤولية الكاملة» عن سلامة النائب حسن الفرجاني سالم وجميع ما يترتب عن هذا الحادث، وفقا للقوانين ذات العلاقة.