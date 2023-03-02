«ذا ميرور» تعتذر للسراج: الحديث عن شرائه جنسية «فانواتو» كان خطأ

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذرت جريدة «ذا ميرور» البريطانية إلى رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج، عن مقال نشر قبل عامين، تحدث عن شراء السراج جنسية دولة «فانواتو».

ونشرت الصحيفة الاعتذار على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، «في 23 يوليو 2021، نشرنا مقالا ذكر فيه أن السيد فايز السراج كان رئيس وزراء ليبيا في ظل (نظام) العقيد (معمر) القذافي، وأنه اشترى منذ ذلك الحين جنسية فانواتو لينأى بنفسه عن ذلك الماضي السيئ السمعة».

وأضافت: «نقبل أن هذا كان خاطئا، فبدلا من كونه رئيسًا للوزراء في عهد القذافي، تم اختيار السيد السراج ودعمه من قبل المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والعدالة بعد سقوط نظام القذافي وقيادة القتال ضد داعش»، معقبة: «نسحب هذه الادعاءات ونعتذر بلا تحفظ للسيد السراج».

شراء جنسية «فانواتو»

وجاء في المقال الذي تشير إليه الجريدة، أن السراج اشترى لنفسه وعائلته جنسية دولة فانواتو، الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وذلك في يناير العام 2020، حيث جرى تقديم الطلب باسم زوجته.

وتعد «فانواتو» منذ أن اعتمدت برنامج منح الجنسية، محط اهتمام واسع إزاء جوازات السفر الممنوحة للأجانب التي تشكل أكبر مصدر لإيرادات الحكومة.

دعوى تشهير

وفي 19 ديسمبر 2022، رفع السراج دعوى تشهير ضد «ذا ميرور» بشأن المقال، قائلا إنه «جرح مشاعره وألحق الضرر بسمعته».

وأعرب في الدعوى عن «شعوره بألم كبير جراء ربط الجريدة بينه وبين القذافي، مطالبا بتعويض يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني.