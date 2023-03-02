  • Alwasat News
Atwasat

المنفي: ليبيا تحتاج دعما أمميا للحد من آثار «كورونا» على القطاعات الخدمية والإنتاجية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:32 مساء
المنفي: ليبيا تحتاج دعما أمميا للحد من آثار «كورونا» على القطاعات الخدمية والإنتاجية
المنفي خلال إلقائه كلمة في قمة دول عدم الانحياز، 2 مارس 2023، (الرئاسي)
alwasat radio

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن ليبيا تحتاج إلى دعم من أجهزة الأمم المتحدة من أجل الحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وأشار المنفي في كلمة خلال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بشأن الانتعاش الدولي بعد «كورونا»، اليوم الخميس، إلى أن الجائحة تهدد الدول الفقيرة والأقل نموا، التي تمر بصراعات مسلحة وحالة من عدم الاستقرار، وتحتاج إلى النهوض بأنظمتها الصحية الهشة.

وإلى نص الكلمة:
فخامة السيد الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس حركة عدم الانحياز
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة

السيدات والسادة
يسرني في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة والشكر على دعوتكم وتنظيمكم هذا الاجتماع المهم، وإلى بلدكم الصديق على كل الجهود التي بذلتموها وتبذلونها لتعزيز دور حركة عدم الانحياز، والحفاظ على دورها المحوري في الشؤون الدولية، متمنين لكم التوفيق والنجاح في إدارة أعمال قمة الحركة لمجموعة الاتصال، والخروج بنتائج مهمة، تتناسب وطموحات شعوبنا، خاصة وأنه ينعقد في فترة بالغة التعقيد على مستوى العلاقات الدولية.

ونحن نلتقي للتباحث حول سبل التعاطي مع آثار ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وآليات مواجهتها على المستوى الجماعي، يجدر بنا مشاركة تجاربنا الوطنية، لحشد الجهود والتغلب على آثار الجائحة، وتحديات انتشاره التي تجاوزت الحدود الوطنية للدول، وكلفت انحسارا في اقتصادات بعض الدول، وآثارا سلبية طالت مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، وخسائر بشرية فادحة خاصة بين كبار السن، وما من سبيل لهزيمة هذا الوباء إلا باستجابة عالمية موحدة وقوية.

لقد توافقنا على أن الوباء يهدد على نحو أكثر خطورة الدول الفقيرة والأقل نموا، والتي تمر بصراعات مسلحة وحالة من عدم استقرار، وهي بحاجة عاجلة إلى النهوض بأنظمتها الصحية الهشة، وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات الوقاية، وأدوية العلاج، وليبيا التي تمر بمرحلة انتقالية صعبة ليست خارج هذه الدائرة، وهي إذ تتطلع أولا إلى جهود دولية صادقة لحل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد، فإنها حاليا بحاجة أيضا إلى تعزيز التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية، والشركاء الآخرين بما يحقق ويكفل تنفيذ ما وضعته من خطط وبرامج، ليس فقط للسيطرة على الوباء، بل للحد من آثاره على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

- بحضور المنفي.. انطلاق قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز
- المنفي يصل أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

وفي الوقت الذي نرحب فيه بالتقدم النسبي المحرز على المستوى الدولي في اتجاه القضاء على وباء «كوفيد-19»، فإننا ندرك أن الطريق أمام عديد الدول لا يزال طويلا، فالقضاء على الوباء بشكل كامل يتطلب تحقيق العدالة في وصول الجميع إلى اللقاح بشكل سهل وميسور، كما أن القضاء على الوباء وحده لا يكفي، إذ لا ننسى أن الجائحة خلفت آثارا سلبية خطيرة على نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، شملت الفئات كافة داخل المجتمعات، وفيما بينها بنسب متفاوتة، وعكست مسار التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومعالجة ذلك يتطلب إضافة إلى الجهود الوطنية تضامنا إقليميا وعالميا، وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نثمن الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة، ووكالتها المتخصصة، ومنظمة الصحة العالمية؛ للحد من الآثار السلبية للجائحة.

السيد الرئيس
لقد أثبتت الأحداث والمتغيرات التي شهدها العالم، أن حركة عدم الانحياز التي تأسست قبل أكثر من ستة عقود ما زالت قادرة على القيام بدور فعال ورائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الدول الأقل نموا، والحفاظ على التعاون، ومكافحة الأخطار والتهديدات، وهو ما يتجلى في تخطيها للبعد السياسي إلى جوانب إنسانية أخرى؛ لخدمة شعوبنا على الرغم من تلك المتغيرات.

ولتحقيق الغايات المنشودة من وراء تأسيس واستمرار هذه الحركة الفاعلة، ندعو إلى تعزيز آليات التنسيق والتشاور على المستويات كافة، ويسرني أن أجدد حرص بلادي على العمل معكم وفق أسس القانون الدولي والعدالة، بما يضمن احترام سيادة بلداننا وخصوصياتها، التي لا تعيق توسيع مجالات التعاون والتواصل.

تقبلوا جزيل الشكر والعرفان، وتمنياتنا لكم بموفور الصحة، ولدولكم السلام والاستقرار.
أشكركم السيد الرئيس

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي: ليبيا تحتاج دعما أمميا للحد من آثار «كورونا» على القطاعات الخدمية والإنتاجية
المنفي: ليبيا تحتاج دعما أمميا للحد من آثار «كورونا» على القطاعات...
سفير الاتحاد الأوروبي يناقش مع الحويج خلق فرص عمل والتوسع في الرقمنة
سفير الاتحاد الأوروبي يناقش مع الحويج خلق فرص عمل والتوسع في ...
«ذا ميرور» تعتذر للسراج: الحديث عن شرائه جنسية «فانواتو» كان خطأ
«ذا ميرور» تعتذر للسراج: الحديث عن شرائه جنسية «فانواتو» كان خطأ
«الأعلى للدولة» يوافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري
«الأعلى للدولة» يوافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري
انتشال جثمان طفل سقط في بئر بقصر الأخيار
انتشال جثمان طفل سقط في بئر بقصر الأخيار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
المزيد
مجلس النواب يدين «خطف» النائب حسن الفرجاني سالم ويطالب بإطلاقه
مجلس النواب يدين «خطف» النائب حسن الفرجاني سالم ويطالب ......
المنفي يستعرض مع رئيسة البوسنة جهود «الرئاسي» للوصول إلى الانتخابات خلال 2023
المنفي يستعرض مع رئيسة البوسنة جهود «الرئاسي» للوصول إلى ......
الكبير يبحث تفعيل خدمة الدفع بالهاتف النقال
الكبير يبحث تفعيل خدمة الدفع بالهاتف النقال...
انتشال جثمان طفل سقط في بئر بقصر الأخيار
انتشال جثمان طفل سقط في بئر بقصر الأخيار...
«الأعلى للدولة» يوافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري
«الأعلى للدولة» يوافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري...
المزيد