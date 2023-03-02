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«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:27 مساء
«المالية»: بدء توزيع حوافظ مرتبات فبراير
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، بدء توزيع حوافظ مرتبات شهر فبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تأخر المرتبات
وأمس الأربعاء، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب، حيث شدد على أهمية العمل على تنظيم العلاقة بين المصرف والوزارة بما يسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد جاء الاجتماع في ظل تأخر صرف المرتبات.

- الدبيبة يطلب صرف مرتبات يناير وفبراير بشكل عاجل
- إحالة أذونات صرف مرتبات يناير وفبراير إلى المصرف المركزي
- الدبيبة يوجه بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات قبل نهاية فبراير

ويوم 20 فبراير الجاري، أحالت وزارة المالية أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

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