السوق الرسمية: انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.83 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، بينما زاد سعر اليورو إلى 5.13 دينار من 5.12 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، في وسعر الدينار التونسي عند 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.