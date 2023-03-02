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العاملون بشركة المياه في بنغازي يطالبون بإدراجهم في جدول المرتبات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 12:03 مساء
العاملون بشركة المياه في بنغازي يطالبون بإدراجهم في جدول المرتبات الموحد
وقفة للعاملين بشركة المياه في بنغازي، 2 مارس 2023، (صورة من مقطع فيديو على صفحة الشركة)
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طالب العاملون بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في منطقة بنغازي الكبرى بإدراجهم في جدول المرتبات الموحد، أسوة بباقي القطاعات، وتقديرا لعملهم المصنف كـ«أعمال خطرة».

ودعا العاملون، في بيان اليوم الخميس، إلى الإسراع في إجراءات التأمين الصحي التي طال انتظارها، حسب مقطع فيديو نشرته صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان: «وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب والتي هي من أبسط الحقوق، فإننا سنضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية لضمان تحقيق المطالب».

جدول المرتبات الموحد
وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الجدول الموحد للمرتبات، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.

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ومنذ اعتماد الجدول، خاطب وزارة المالية الجهات الممولة من الميزانية العامة من أجل إرسال بيانات العاملين لديها من أجل مطابقتها، وصرف المرتبات وفق الجدول الموحد.

وفي ديسمبر الماضي، قال الدبية إن إجمالي عدد الموظفين الذين جرى تقنين أوضاعهم، وصرف مرتباتهم وفق الجدول، بلغ مليونا و650 ألفا.

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