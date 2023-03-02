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«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 11:25 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
- الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية غدا على ساحل الخليج وبنغازي سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

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