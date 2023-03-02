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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 10:08 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 مارس 2023)
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ميل الطقس للاستقرار، اليوم الخميس، على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و32 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر بداية من مساء اليوم، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحيانا تتسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

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