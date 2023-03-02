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حكومة الدبيبة تدعو بازوم إلى استخدام خبرته في إعادة الليبيين لطاولة المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 09:50 صباحا
حكومة الدبيبة تدعو بازوم إلى استخدام خبرته في إعادة الليبيين لطاولة المفاوضات
لقاء بازوم مع الزني، 28 فبراير 2023، (موقع نيامي النيجري)
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طلب وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، من رئيس النيجر محمد بازوم أن يستخدم معارفه وخبراته لإعادة جميع الليبيين إلى طاولة المفاوضات، وتوحيد آرائهم ومساعدة ليبيا على الوقوف على «طريق الديمقراطية والتنمية».

جاء ذلك خلال لقاء أخير في العاصمة نيامي، لمناقشة استئناف أنشطة تجمع دول الساحل والصحراء المعلقة، خصوصا المؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات الذي لم ينعقد منذ سنوات، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية في النيجر.

بازوم يرحب بالمساهمة في تحقيق الاستقرار داخل ليبيا
ومن جانبه، أكد بازوم تقديمه الدعم لاستئناف أنشطة التجمع، معربا عن استعداده للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا ما سيعود بالنفع على جميع دول الجوار.

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وتأتي زيارة الزني بالتزامن مع حديث بازوم قبل أيام عن وساطة بمعية رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو لإطلاق ثلاث شخصيات ليبية محتجزة في السجن بعد نجاح عملية الإفراج عن مسؤول الأمن الداخلي في نظام القذافي عبدالله منصور.

تجمع دول الساحل والصحراء
وفي 19 ديسمبر 2022، أعلن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة اتخاذ الحكومة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا، وذلك في كلمته خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء، إرسال بعثة إلى ليبيا لتقييم الوضع الأمني في طرابلس؛ تحسبا لقرار إعادة فتح مقر التجمع بها، كما قررت استضافة قمة رؤساء دول التجمع خلال العام 2023.

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