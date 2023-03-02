باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حمل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته العاصمة طرابلس ومباشرة عملها منها، مضيفا أنها «لم تعترف» بحكومته رغم «تزكيتها من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وأضاف باشاغا أن هناك توافقا ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي، مشددا على أن المجتمع الدولي «وراء بقاء حكومة عبدالحميد الدبيبة ومستمر في دعمها»، وعقب: «إذا كان المجتمع الدولي يريد الاستقرار لليبيا، لابد أن يدعم الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) والشعب الليبي»، حسب حديثه خلال مقابلة أمس الأربعاء مع قناتي «العربية» و«الحدث».

الدولة تحتاج الميليشيات

ويرى باشاغا أن المجتمع الدولي «انزعج عندما توافق الليبيون»، مشددا على أن التدخل الدولي في ليبيا واضح للجميع، وأن التدخلات الخارجية بعضها «سلبي وبعضها إيجابي»، مشيرا إلى أهمية إخراج القوات التركية والروسية الموجودة على الأراضي الليبية عندما يكون هناك حكومة منتخبة وشرعية، وأعرب عن قناعته أنها لن تخرج قبل ذلك.

وبالنسبة للميليشيات والمجموعات المسلحة، قال باشاغا إنه «لابد أن يكون هناك توافق بشأنها.. وهي لديها استعداد لإطاعة الدولة»، موضحا أن الدولة «تحتاجها في مكافحة ومحاربة الإرهاب».

حكومة باشاغا تنتقد إحاطة باتيلي

وانتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة باشاغا عدم ذكرها في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تذكِّر باتيلي بأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه شرعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن الحكومة برئاسة فتحي باشاغا التي لم يأت على ذكرها باتيلي، انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن المادة 64 التي استند إليها في خطته هي اتفاق الصخيرات أيضا»، محذرة من «محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية».

باتيلي لم يشر إلى حكومة باشاغا

وخلال إحاطته، أطلق باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

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وتحدث المبعوث الأممي عن جهوده نحو تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، عبر التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وكذلك قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، دون الإشارة إلى حكومة باشاغا.