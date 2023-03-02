  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 08:13 صباحا
باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حمل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته العاصمة طرابلس ومباشرة عملها منها، مضيفا أنها «لم تعترف» بحكومته رغم «تزكيتها من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وأضاف باشاغا أن هناك توافقا ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي، مشددا على أن المجتمع الدولي «وراء بقاء حكومة عبدالحميد الدبيبة ومستمر في دعمها»، وعقب: «إذا كان المجتمع الدولي يريد الاستقرار لليبيا، لابد أن يدعم الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) والشعب الليبي»، حسب حديثه خلال مقابلة أمس الأربعاء مع قناتي «العربية» و«الحدث».

الدولة تحتاج الميليشيات
ويرى باشاغا أن المجتمع الدولي «انزعج عندما توافق الليبيون»، مشددا على أن التدخل الدولي في ليبيا واضح للجميع، وأن التدخلات الخارجية بعضها «سلبي وبعضها إيجابي»، مشيرا إلى أهمية إخراج القوات التركية والروسية الموجودة على الأراضي الليبية عندما يكون هناك حكومة منتخبة وشرعية، وأعرب عن قناعته أنها لن تخرج قبل ذلك.

وبالنسبة للميليشيات والمجموعات المسلحة، قال باشاغا إنه «لابد أن يكون هناك توافق بشأنها.. وهي لديها استعداد لإطاعة الدولة»، موضحا أن الدولة «تحتاجها في مكافحة ومحاربة الإرهاب».

حكومة باشاغا تنتقد إحاطة باتيلي
وانتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة باشاغا عدم ذكرها في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تذكِّر باتيلي بأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه شرعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن الحكومة برئاسة فتحي باشاغا التي لم يأت على ذكرها باتيلي، انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن المادة 64 التي استند إليها في خطته هي اتفاق الصخيرات أيضا»، محذرة من «محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية».

باتيلي لم يشر إلى حكومة باشاغا
وخلال إحاطته، أطلق باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
- مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي
- روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
- أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
- شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟

وتحدث المبعوث الأممي عن جهوده نحو تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، عبر التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وكذلك قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، دون الإشارة إلى حكومة باشاغا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى

لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
سفير جديد لليبيا في الرأس الأخضر
سفير جديد لليبيا في الرأس الأخضر
توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس
باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس
تقرير أمني إيطالي: شبكات إجرامية في 3 مدن ليبية وراء زيادة تدفق المهاجرين
تقرير أمني إيطالي: شبكات إجرامية في 3 مدن ليبية وراء زيادة تدفق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
المزيد
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل...
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 مارس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 2 مارس 2023)...
حكومة الدبيبة تدعو بازوم إلى استخدام خبرته في إعادة الليبيين لطاولة المفاوضات
حكومة الدبيبة تدعو بازوم إلى استخدام خبرته في إعادة الليبيين......
تقرير أمني إيطالي: شبكات إجرامية في 3 مدن ليبية وراء زيادة تدفق المهاجرين
تقرير أمني إيطالي: شبكات إجرامية في 3 مدن ليبية وراء زيادة ......
باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس
باشاغا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية عدم دخول حكومته طرابلس...
المزيد