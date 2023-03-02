معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

القاهرة - بوابة الوسط

قال معهد الولايات المتحدة للسلام، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات في ليبيا لا تزال بعيدة المنال، وسط مأزق سياسي وعسكري، وذلك بعد إحاطة المبعوث الأمم عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي طرحها فيها مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأجرى المعهد الأميركي، الذي أسسه الكونغرس، نقاشًا جمعت أندرو تشيتهام من معهد الولايات المتحدة للسلام، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التركية كان ديزدار، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

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وناقشت الحلقة الوضع الحالي للازمة السياسية والأمنية في ليبيا، والعقبات التي تعترض تطوير عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية، وما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لدعم الليبيين في المستقبل.



وأضاف المعهد الأميركي أن ليبيا يمكنها اتخاذ الخطوة التالية نحو الاستقرار على المدى الطويل من خلال معالجة أزمة الشرعية المؤسسية، خاصة مع استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.



لكنه أشار إلى أن عدم ثقة الجمهور في هيئات صنع القرار، يجعل البلاد تكافح مع القضايا الحاسمة في قلب الصراع، مثل الثروة النفطية الهائلة في ليبيا وكيفية توزيعها، مشددًا في الوقت نفسه على أن القيادة المنتخبة ديمقراطيًا هي أفضل طريق للمضي قدمًا.