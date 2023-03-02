  • Alwasat News
Atwasat

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:00 صباحا
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي متحدثا خلال حلقة نقاشية لمعهد الولايات المتحدة للسلام، الأربعاء 1 مارس 2023 (لقطة من الفيديو)
alwasat radio

قال معهد الولايات المتحدة للسلام، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات في ليبيا لا تزال بعيدة المنال، وسط مأزق سياسي وعسكري، وذلك بعد إحاطة المبعوث الأمم عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي طرحها فيها مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأجرى المعهد الأميركي، الذي أسسه الكونغرس، نقاشًا جمعت أندرو تشيتهام من معهد الولايات المتحدة للسلام، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية التركية كان ديزدار، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

- ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
- شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

وناقشت الحلقة الوضع الحالي للازمة السياسية والأمنية في ليبيا، والعقبات التي تعترض تطوير عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية، وما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لدعم الليبيين في المستقبل.

وأضاف المعهد الأميركي أن ليبيا يمكنها اتخاذ الخطوة التالية نحو الاستقرار على المدى الطويل من خلال معالجة أزمة الشرعية المؤسسية، خاصة مع استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

لكنه أشار إلى أن عدم ثقة الجمهور في هيئات صنع القرار، يجعل البلاد تكافح مع القضايا الحاسمة في قلب الصراع، مثل الثروة النفطية الهائلة في ليبيا وكيفية توزيعها، مشددًا في الوقت نفسه على أن القيادة المنتخبة ديمقراطيًا هي أفضل طريق للمضي قدمًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى

لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يفتتح مستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي
حفتر يفتتح مستشفى «15 أكتوبر» العسكري في بنغازي
الطرابلسي يطالب وزراء الداخلية العرب بتفعيل العمل الأمني المشترك
الطرابلسي يطالب وزراء الداخلية العرب بتفعيل العمل الأمني المشترك
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
ضبط شخص بحوزته حبوب مخدرة في بنغازي
ضبط شخص بحوزته حبوب مخدرة في بنغازي
مديرية أمن طرابلس تعتزم إطلاق حملة لمكافحة التسول
مديرية أمن طرابلس تعتزم إطلاق حملة لمكافحة التسول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير...
المزيد
توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز...
سفير جديد لليبيا في الرأس الأخضر
سفير جديد لليبيا في الرأس الأخضر...
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال...
مديرية أمن طرابلس تعتزم إطلاق حملة لمكافحة التسول
مديرية أمن طرابلس تعتزم إطلاق حملة لمكافحة التسول...
ضبط شخص بحوزته حبوب مخدرة في بنغازي
ضبط شخص بحوزته حبوب مخدرة في بنغازي...
المزيد