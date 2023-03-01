ضبط شخص بحوزته حبوب مخدرة في بنغازي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

ألقى أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا القبض على شخص بحوزته 150 قرصًا من حبوب الترامادول المخدرة في بنغازي.

جاء ذلك من خلال معلومات حصل عليها أعضاء التحريات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من حبوب الترامادول المخدره في منطقة بوهديمة ببنغازي، الذي جرى ضبطه والانتقال به إلى مدينة أجدابيا.

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ومن خلال التحقيقات تبين أنه ليبي الجنسية، حيث اعترف بما نسب إليه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.