شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بعد ردود الفعل الدولية والمحلية على الاقتراح، خاصة موقف روسيا التي حذرت من أي تسرع في تنظيم الانتخابات، باعتباره لن يحل مشاكل ليبيا، وأن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة»، في إشارة إلى مقترح مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

أما محليا، فإن مواقف مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ليس أكثر تفائلاً، خاصة أن الأول اعتبر إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات، وأن مهمة دعوة لجنة الحوار التي تحدث عنها المبعوث الأممي من اختصاص طرفي الاتفاق السياسي في الصخيرات، أما رئيس حكومة الوحدة الوطنية فتجاهل الإشارة إلى المبادرة عندما خاطب الأمين العام للأمم المتحدة طالبا المساعدة لإجراء الانتخابات.

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على وقع هذه الردود فتح البرنامج نقاشا حول فرص نجاح المبادرة، وذلك في حوار مع كل من: الكاتب السياسي محمد بويصير، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي.

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