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الطرابلسي يطالب وزراء الداخلية العرب بتفعيل العمل الأمني المشترك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:54 مساء
الطرابلسي يطالب وزراء الداخلية العرب بتفعيل العمل الأمني المشترك
مشاركة الطرابلسي في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، الأربعاء 1 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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طالب وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، بتفعيل الأمن العربي المشترك، وتعزيز منظومة التعاون لتحقيق الأمن والسلم بكافة الدول العربية، مؤكدا عزم وزارته على فرض الأمن على كافة التراب الليبي لبناء دولة القانون التي تصان فيها حقوق الإنسان وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية ويسودها الأمن والرخاء.

جاء ذلك في كلمة الطرابلسي أمام اجتماع الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي أقيم في العاصمة التونسية اليوم الأربعاء، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

الطرابلسي يطالب وزراء الداخلية العرب بالتركيز على ظاهرة الهجرة
وقال الطرابلسي إن «ما تشهده الدول العربية من أوضاع سياسية أثرت على المنظومة الأمنية وجعلتها في حالة مواجهة لتنامي الجريمة بمختلف أشكالها»، مشددا على ضرورة «التركيز على ظاهرة الهجرة غير القانونية باعتبارها ظاهرة لا تقل خطورة عن الظواهر الإجرامية الأخرى خاصةً ما ينتج عنها من تداعيات كبيرة على الاقتصاد والأمن والصحة وارتباطها بأنشطة إجرامية».

- الطرابلسي يشارك في الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

وأكد الطرابلسي أن «ليبيا تدفع ضريبة كبيرة جرّاء ظاهرة الهجرة باعتبارها منطقة عبور للمهاجرين من الدول المجاورة وليست المقصد لهم»، داعيا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى «تبني برامج مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة وإدراجها من أولويات العمل الأمني العربي».

الطرابلسي يؤكد على أهمية التواصل بين وزارات الداخلية بالدول العربية
كما شدد الطرابلسي خلال حديثه على التواصل المستمر بين كافة الوزارات المكلفة بالداخلية والأمن بالدول العربية وذلك «لمكافحة ومواجهة المتغيرات المتسارعة في الجريمة والحد من تناميها»، ومتابعة الإجراءات التي سبق الاتفاق عليها في الدورات السابقة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل تطوير سياسات العمل الأمني العربي.

وأشار الطرابلسي إلى أن وزارة الداخلية الليبية «شرعت في تنفيذ خطة أمنية لتأمين كافة الحدود البرية والبحرية والصحراء والمدن من قبل الأجهزة المختصة التابعة لها»، مؤكدا أن هناك تقدم ملموس في استخدام التقنية الحديثة والعمل على ميكنة مكونات وزارة الداخلية ضمن خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

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