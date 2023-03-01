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مؤسسة النفط عن تصريحات المشري: «ادعاءات زائفة» تضر بقطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:17 مساء
مؤسسة النفط عن تصريحات المشري: «ادعاءات زائفة» تضر بقطاع النفط
صورة مركبة: رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة (بوابة الوسط)
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وصفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن علاقتها بدولة الإمارات بـ«الادعاءات الزائفة»، و«لا علاقة لها بالحقيقة».

واتهمت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، المشري باتباع «مستوى غير اللائق»، معتبرة تصريحاته «تصفية حسابات شخصية» مع «مؤسسة وطنية ليبية سيادية مستقلة».

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مؤسسة النفط: حصول بن قدارة على الجنسية الإماراتية عارٍ عن الصحة
وأشارت إلى أن المشري «ادّعى» في حوار مع قناة «الجزيرة» القطرية تبعية المؤسسة الوطنية للنفط لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحصول الأخيرة على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي، وأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحمل الجنسية الإماراتية، وهو ما اعتبرته «عاريًا عن الصحة تمامًا».

وقالت المؤسسة إنه لا يوجد تفسير لتصريحات المشري «إلاّ بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة، ربما يكون خالد المشري من مفتعليها وقادتها تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي في الصراعات السياسية»، التي اعتبرت أن المشري «يوجهها لغايات حزبية وأيديولوجية لا تخفى على أحد»، بحسب البيان.

مؤسسة النفط تطالب المشري الاعتذار
وتابعت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتوجه بهذا البيان للرأي العام الوطني، و«تدين وترفض هذه الأكاذيب» وتأمل من المجلس الأعلى للدولة «إلزام رئيسه بالتوقف عن استخدام صفته الرسمية في تصفية حساباته الخاصة» و«خوض معاركه»، داعية المشري إلى «الاعتذار عن تجاوزاته وافتراءاته».

واختتمت المؤسسة البيان بأنها ورئيس مجلس إدارتها «تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، إن لم يتوقف المشري عن ادعاءاته».

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