الدبيبة يؤكد رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون مع منظمة «أوبك» بكافة المجالات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة ومنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، اليوم الأربعاء في طرابلس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيري النفط والغاز محمد عون، والمالية خالد المبروك.

تعافي قطاع النفط في ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة رحب في مستهل اللقاء بالأمين العام لمنظمة «أوبك»، مؤكدًا أن زيارته «تعكس تعافي ليبيا في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي».

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واعتبر الدبيبة أن «وجود شخصية عربية في هذا المنصب أمر يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها، وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة».

أهمية ليبيا في مجالي إنتاج النفط والغاز

وأضاف المكتب الإعلامي أن الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة ليبيا، وشكر الحكومة على دعمها قطاع النفط وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويره، مؤكدًا أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز.

وانضمت ليبيا لـ«أوبك» في العام 1962 كسابع عضو بمنظمة البلدان المصدرة للنفط.

لقاء الدبيبة مع أمين عام منظمة «أوبك» هيثم الغيص في طرابلس، الأربعاء 1 مارس 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أمين عام منظمة «أوبك» هيثم الغيص في طرابلس، الأربعاء 1 مارس 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أمين عام منظمة «أوبك» هيثم الغيص في طرابلس، الأربعاء 1 مارس 2023. (حكومتنا)